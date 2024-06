No compasso do forró, equipe do A TARDE Play entra no ritmo da dança

- Foto: Eduardo Ravi | A TARDE Play

O ritmo envolvente do forró está no ar! Com suas batidas vibrantes e passos cheios de energia, essa dança tradicional nordestina, que surgiu na década de 1930 e se popularizou em meados de 1950, conquista corações e faz todos se renderem ao seu charme. A equipe do A TARDE Play mergulhou nesse universo ao lado do professor Edj Braga, da escola de dança Cabrueira.



No mais novo conteúdo exclusivo, Edj compartilhou os princípios básicos para os iniciantes desse ritmo que encanta os brasileiros, destacando a importância de dominar a base do forró universitário. “Quando você vai iniciar a dança, precisa fazer uma caminhada, para que a conduzida entenda que você vai iniciar”, explicou o professor ao ensinar os passos.

Ao lado da parceira de dança, Alessandra Cristian, foi possível explorar os passos fundamentais que constituem a essência do ritmo enquanto Edj ressaltava a estabilidade necessária para explorar e desenvolver movimentos mais complexos posteriormente. Ele também reforçou que com firmeza e confiança na base, e o auxílio de dançarinos mais experientes, o processo de aprendizado se torna mais rápido.

A palavra forró tem origem no termo africano forrobodó, que significa festa ou farra. Esse gênero se tornou popular após Luiz Gonzaga misturar instrumentos clássicos do ritmo, que são a sanfona, a zabumba e o triângulo. As influências culturais criam características únicas à dança, o que varia de acordo com a região. O baião, por exemplo, mergulha nas influências africanas e indígenas, criando uma fusão rítmica singular. Por outro lado, o xote, reminiscente da polca, apresenta um ritmo mais cadenciado, convidando os pares a se moverem com graça e harmonia. Enquanto isso, o xaxado, com suas origens entrelaçadas ao cangaço, era tradicionalmente uma dança de caráter predominantemente masculino, refletindo as narrativas e tradições do sertão brasileiro.

Com a chegada desta época do ano, a procura por aulas de forró alcança novos picos. É o momento perfeito para aqueles que desejam aprender a dançar ou aprimorar suas habilidades. Seja você iniciante ou entusiasta experiente, nunca é tarde para se render ao ritmo contagiante do forró.

Para vivenciar e aprender sobre a dança, te convidamos a assistir ao vídeo do A TARDE Play, disponível no link abaixo. Deixe-se envolver pela música, movimentos e alegria que essa dança autenticamente brasileira proporciona.