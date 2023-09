Nova edição do Roda de Conversa traz saúde mental como tema

Nesta nova edição do Roda de Conversa, produzida pelo A TARDE Play, o destaque ficou com a campanha Setembro Amarelo e os cuidados necessários com a saúde mental. O programa está disponível no canal do A TARDE Play no Youtube.

Em meados do século passado, a OMS definiu a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, indo além da simples ausência de alguma enfermidade.

No entanto, o termo saúde mental só ganhou evidência no Brasil após a reforma psiquiátrica, sancionada em 2001. Foi a partir daquele momento que passou a se entender saúde mental como um cuidado destinado a todos, pois representa a capacidade de mantermos o equilíbrio das emoções ao longo dos desafios que a vida nos impõe.

Para discutir sobre esse assunto, participaram da conversa o psiquiatra Lúcio Botelho, o psicólogo da Sesab, André Bonfim, e a bailarina, empresária e influenciadora digital, Juliana Paiva.

Juliana falou um pouco sobre os impactos que uma rotina de superexposição e hiperconectividade exerce sobre quem trabalha com o mundo digital, e comentou sobre as estratégias que utiliza nas redes sociais para manter o equilíbrio da sua saúde mental: “Vamos discutir um assunto muito importante, que eu já abordo nas redes sociais com os meus seguidores, inclusive. Eu respeito os limites do meu momento, sabe? Eu gosto de dividir a realidade com as pessoas, pois eu também passo por momentos difíceis. Eu não gosto de expor o meu momento de frustração, de choro, porque isso é uma coisa minha, e eu preciso viver ele, mas eu posso comunicar e conversar sobre a existência dessas experiências na minha vida,”.

André Bonfim, psicólogo e técnico da coordenação de Saúde mental da Sesab, explica que a contribuição na área técnica de saúde mental se dá em "todo o processo de fortalecimento da rede de atenção psicossocial, que é a rede que oferece cuidados à saúde mental da população”. Bonfim ainda afirma que os investimentos para o mês de setembro são direcionados “principalmente nas ações de qualificação das equipes e na conscientização da população para que haja um bom diálogo sobre a importância de cuidar da saúde mental e evitar índices contrários, como suicídio”.

O psiquiatra Lúcio Botelho, por sua vez, destacou a importância de refletir e debater de forma responsável e cuidadosa os temas que circundam aquilo que chamamos de saúde mental. O médico destacou, especialmente, a importância dos meios de comunicação na construção de um debate público criterioso e confiável sobre os cuidados com a saúde mental, e no combate ao preconceito contra aqueles que sofrem com alguma psicopatologia. Ele enfatizou, ainda, que esse é um assunto sensível, permeado por estigmas e mitos que precisam ser desfeitos. Botelho também defendeu que as discussões sobre o tema, que recebem destaque no mês de setembro, período dedicado ao cuidado com a saúde mental e à valorização da vida, são fundamentais para a promoção de uma vida mais saudável em todos os níveis.

Assista ao programa completo:

A TARDE Play