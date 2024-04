“O sucesso não tem receita”, declara Leozito Rocha | A TARDE

Quando se pensa no cenário artístico-cultural do país, Salvador sempre se sobressai. Há talentos espalhados pelos quatro cantos da cidade. Dentre esses talentos, destaca-se o músico, ator e humorista Leandro Rocha Leal, mais conhecido como Leozito Rocha. Nascido no bairro da Liberdade, ele rompeu as fronteiras da Linha 8 e conquistou o público com o seu carisma e bom humor, se tornando um dos maiores fenômenos da internet aqui na Bahia.

O humorista é o novo entrevistado de Ildázio Jr para o programa A TARDE Talks, que vai ao ar nesta quinta-feira, 21, a partir das 19h, no canal do A TARDE Play do YouTube. Durante o programa, Leozito relembrou alguns dos desafios enfrentados no início da sua trajetória como criador de conteúdo, falou sobre suas inspirações e compartilhou um pouco do processo de criação dos seus mais de 20 personagens.

Em meio aos risos e imitações, Leozito Rocha também tocou em assuntos sérios, como bloqueio criativo, estudos e finanças. Tudo com muita descontração. Além disso, ela ainda deu dicas valiosas para os aspirantes no mundo da comédia.

“O sucesso não tem uma receita. Acho que depende mais da pessoa querer (estar na internet) também, porque tem muita gente que pensa: 'Ah, eu vou na internet porque vou ganhar dinheiro’. O caminho não é por aí. Tem que ir para a internet porque gosta, tem que ter muita persistência. E a galera também tem que estudar”, declara Leozito.

Fenômeno na internet

Aos 32 anos de idade, e com cerca de 10 anos de carreira, Leozito começou sua produção de conteúdos para o mundo digital em 2013, no Youtube, ainda no canal ‘10ocupados’. Hoje em dia, fazendo sucesso no teatro e na web, com vídeos de humor e paródias de artistas como Edson Gomes, Igor Kannário, Luiz Gonzaga e Tony Salles, ele conta com cerca de 4,7 milhões de inscritos no Youtube, 2,5 milhões de seguidores no Instagram e 2,3 milhões no Tik Tok.

Para além das telas, Leozito tem conquistado também os palcos dos teatros com os seus espetáculos de Stand Up Comedy. A sua primeira experiência diante das luzes da ribalta aconteceu em 2016, com o desenvolvimento da peça ‘Dupla de Dois’. Já em 2018 ele recebeu o convite para abrir o show de Whinderson Nunes em Salvador, consolidando, assim, a sua presença nos palcos e o reconhecimento nacional. Em 2022 estreou seu espetáculo "AO LEO", que foi prestigiado por grandes artistas baianos.

"A gente que era do humor, era uma galera muito rejeitada pela publicidade, pela TV. A galera não queria ver a gente nem pintado de ouro. Os caras que eram humoristas de TV, que viam a galera chegando da internet, rejeitavam a gente. Então, fico muito feliz de estarmos furando uma bolha. Muito tarde, mas antes tarde do que nunca”, conclui Leozito, orgulhoso.

Ficou interessado? Assista ao programa completo no Canal do A TARDE Play no YouTube.

*Sob supervisão de Howfenns Cavalcante