"O transporte sobre pneus está falido", diz Bruno Reis | A TARDE

Um dos temas mais aguardados na eatreia do A TARDE Cast era transporte público. O prefeito Bruno Reis falou dos subsídios demandados pelo transporte por ônibis, da desigualdade na divisão das tarifas com o metrô, voltou a cobrar subsídios federais e sentenciou: "O transporte sobre pneus está falido".

Bruno disse que em todo o mundo, países, de extrema direita à extrema esquerda, subsidiam o transporte públixco. Segundo ele falta sensibilidade do governo federal, uma vez que a receita de passagens é insuficiente. "A conta não fecha.", disse o prefeito, que questionou a divisão das tarifas com o metrô.

"Sou a favor do metrô, do VLT, mas tem áreas que eles não chegam, só o transporte sobre pneus", comparou o prefeito, que solicitou R$ 190 milhões para injetar no transporte municipal. "Se a Prefeitura não desse esse apoio, os ônibus não poderiam rodar".

Confira a fala do prefeito abaixo: