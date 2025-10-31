“Prédio QR Code” de Salvador chama atenção com fachada inspirada em tecidos africanos

Prédio QR Code de Salvador, localizado na Avenida Vasco da Gama - Foto: A TARDE Play

Quem passa pela Avenida Vasco da Gama, em Salvador, certamente já notou um prédio de fachada geométrica e inusitada que vem despertando curiosidade nas redes sociais.

O empreendimento, batizado de Vasco da Gama Plaza, ficou conhecido popularmente como o “prédio QR Code” de Salvador, graças ao seu visual que lembra o famoso código digital.

A verdadeira inspiração: tecidos africanos e teoria do caos

Apesar da semelhança com o QR Code, o arquiteto Fernando Peixoto explica que a inspiração do projeto vem de outro lugar: a teoria do caos e os tecidos africanos do tipo kuba, tradicionais do Congo.

“A folha de bananeira, por exemplo, não existe uma igual à outra, mas todas continuam sendo folhas de bananeira. Esses prédios que temos na cidade são como folhas de bananeira”, explica o arquiteto.

Segundo Peixoto, o desenho da fachada não foi planejado para parecer digital. Ele surgiu naturalmente da referência estética africana, que combina irregularidades e simetrias orgânicas, representando a mistura entre caos e harmonia.

Arquitetura com identidade e funcionalidade

O Vasco da Gama Plaza é um edifício empresarial que reúne 384 salas, lojas, quiosques e 729 vagas de garagem distribuídas em seis pavimentos.

O projeto busca unir funcionalidade e estética, mostrando que a arquitetura moderna pode dialogar com a cultura afro-baiana e a identidade local.

Com suas linhas assimétricas e formas marcantes, o prédio se tornou um símbolo da arquitetura contemporânea de Salvador, provocando diferentes interpretações e convidando o público a olhar a cidade sob novas perspectivas.

