Prefeito endossa programa A TARDE Cast: "Carimbo de excelência" | A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (UB), participou na noite desta segunda-feira, 6, da estreia do A TARDE Cast e reforçou a alegria de participar do primeiro programa do grupo A TARDE, que completou 111 anos de história em outubro passado.



"Estou muito feliz de ser o primeiro convidado, porque o jornal A TARDE é de grande importância para a nossa história, marcado por um jornalismo sério sobre os acontecimentos marcantes de Salvador e da Bahia. Agora lança esse novo produto sempre inovando, trazendo mais ferramentas e mais opções de conteúdo para os leitores, espectadores. Ficamos felizes de ver jovens valores como Eduardo e Lula surgindo e aliado a isso a experiência de Levi. Tenho certeza de que o programa será um verdadeiro sucesso com o carimbo de excelência e qualidade", pontuou o gestor municipal.

Confira a entrevista completa: