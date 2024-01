Relembre os principais fatos que marcaram 2023 | A TARDE

Da onda de terror que invadiu Brasília nos primeiros dias do ano, até a presença de Beyoncé em Salvador para o lançamento internacional do seu novo documentário, 2023 foi um ano repleto de fortes emoções. A verdade é que desde as tensões que acompanharam os preparativos para a sucessão presidencial nas primeiras horas de janeiro até aqui, a única coisa que faltou foi fôlego em alguns momentos.

Pois então, agora que estamos na reta final, faltando apenas alguns dias para a chegada de 2024, o A TARDE Play resgatou os principais acontecimentos que deram a dimensão da intensidade de 2023 e preparou um material exclusivo com uma seleção de notícias que vão desde as manchetes com repercussão mundial até aquilo que é mais próximo dos baianos, e foi destaque no noticiário local.

Confira a retrospectiva na íntegra:

A TARDE Play