Replay: dicas para não cair em armadilhas na Black Friday | A TARDE

O A TARDE Play acaba de estrear em seu canal do YouTube o quadro 'Replay', que busca resgatar trechos de entrevistas variadas e marcantes, enriquecidas com conteúdos inéditos. Nesta primeira edição, o destaque foi para um tema de grande interesse popular e que já virou tradição nos calendários brasileiros: a Black Friday.

Realizada sempre na última sexta-feira do mês de novembro, a data comercial surgiu nos Estados Unidos e inaugura a temporada de compras para as comemorações do final de ano. No Brasil, a data também é marcada por uma efervescência no comércio, com adesão tanto de pequenas lojas quanto de grandes redes varejistas, e já possui um calendário extenso que promove ofertas e condições especiais de pagamento por vários dias.

Neste episódio, o Replay resgata uma entrevista feita com a Diretora de Atendimento do Procon, Adriana Menezes, que traz dicas preciosas sobre o que fazer para não ser vítima de propagandas e publicidades enganosas.

Sobre uma das principais questões que afetam negativamente esse período, ela comenta: “Uma publicidade quando ela é exposta, ela atinge a todos que acessarem o conteúdo. O Procon atua coletivamente, da seguinte forma: a denúncia chega pela Diretoria de fiscalização, que vai notificar a empresa para que sejam prestadas as informações necessárias e então, constatada que efetivamente é uma publicidade abusiva ou enganosa, a empresa é autuada por descumprimento da Norma de Defesa Consumidor”.

A entrevista com a diretora foi publicada na reportagem ‘Rede de consumo: riscos e vantagens das compras online’, também disponível no canal do A TARDE Play no Youtube. O propósito da matéria é compreender o universo das compras online e destacar os seus desafios e as suas tendências, sempre com um olhar voltado para as mudanças de comportamento dos consumidores e os impactos na rotina de toda uma sociedade.

