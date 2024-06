Riqueza de gerações: conheça as histórias da Feira de São Joaquim | A TARDE

Quando pensamos na Feira de São Joaquim, vamos além da simples compreensão de um comércio tradicional de rua. A maior feira da Bahia é também um cartão postal de Salvador. Além de protagonista de filmes e livros, ganha-pão de baianos e baianas que acordam cedo para ir à luta, a feira também é identidade cultural, lifestyle, turismo de experiência, geração de emprego, renda e possibilidades para o futuro.

A artesã Dione Andrade fala da sua relação com o comércio de rua e apresenta o caráter hereditário que ainda segue vivo ao longo dos corredores de São Joaquim: "Eu nasci e fui criada aqui na Feira de São Joaquim. Minha mãe já era da feira velha, a antiga Feira de Água de Meninos, e eu nasci na feira. Aqui a gente estudava e ia para a escola. Então, eu fui crescendo, me desenvolvendo, e hoje eu tenho o meu negócio aqui na feira."

Construída por homens, mulheres e famílias inteiras, em 2024 esta jovem senhora vai completar 60 anos desde que precisou migrar da região de Água de Meninos, em decorrência de um trágico incêndio que forçou o seu deslocamento. Testemunha das transformações do mundo, a feira se desenvolveu junto com a capital baiana e, ao mesmo tempo que ainda preserva a essência do comércio de rua, tem buscado se conectar com uma sociedade cada vez mais digital e formalizar as atividades daqueles que trabalham nela.

Segundo o diretor da SDE-BA, José Carlos Oliveira, “historicamente, os empreendedores das feiras são oriundos das classes populares, e uma marca do nosso Brasil é a invisibilidade desses grupos sociais que empreendem sem a chamada educação formal”.

O historiador Rafael Dantas afirma que "foi o pequeno comerciante, o feirante, as vendedoras e quituteiras que movimentaram a economia de Salvador por muito tempo. Foram eles que movimentaram os mares e os caminhos do sertão." Para o pesquisador, "Salvador se desenvolveu ao longo do tempo por conta do comércio. Salvador é uma grande feira, o porto é uma grande feira". Rafael ainda declara que “na feira você tem um traço da particularidade de cada lugar da Bahia que se encontra em São Joaquim, e isso é uma representação muito forte da nossa cultura e da nossa identidade”.

