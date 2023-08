Roda de Conversa chega à 4ª edição com novo formato

Está no ar a 1° parte da 4ª edição do Roda de Conversa, estreando o seu primeiro Especial Educação. O programa é uma produção do A TARDE Play (núcleo audiovisual do Grupo A TARDE), e tem como objetivo promover a discussão de um ponto fundamental para o bicentenário do Dois de Julho, o resgate da participação popular na nossa independência.

Sob a mediação da jornalista Lais Rocha, o programa contou com a presença dos professores e historiadores Rafael Dantas, Marianna Farias e Jair Cardoso. Os convidados compartilharam suas experiências com a sala de aula e apresentaram perspectivas diversas para abordar a Data Magna da Bahia.

O programa, que acontece mensalmente e está em sua 4ª edição, ganhou uma nova roupagem e, de modo inédito, foi gravado no auditório do Colégio Estadual Thales de Azevedo, com a participação de uma plateia composta por alunos do

terceiro ano da instituição.

A iniciativa buscou colaborar com a construção do conhecimento que vai além da sala de aula e estimular as diversas maneiras de se pensar a educação. A historiadora Marianna Farias, professora do Thales de Azevedo, ressaltou a

importância de projetos como este e criticou a ausência de representação popular nos livros didáticos:

“Quando eu ouvi falar da história da Independência do Brasil, eu não soube que houve uma guerra aqui na Bahia. Me lembro que no livro didático em que eu estudava realmente não tinha isso, só havia um quadro apresentando Pedro de Alcântara, conhecido como Pedro I, gritando às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo. Isso mexeu muito comigo”, contou a historiadora.

A falta de representatividade do povo na história é um assunto que também tem incomodado o historiador Jair Cardoso. Durante o programa ele chegou a provocar os estudantes sobre esta lacuna histórica: “Onde estamos nós, onde estão vocês? Onde está a maioria preta e parda desse estado, que tem a sua capital conhecida como Roma Negra?”. Já o historiador Rafael Dantas reforçou a importância de falarmos sobre o Dois de Julho não apenas nos períodos próximos à efeméride, mas durante todo o ano:

“Não estamos falando apenas da Independência da Bahia, mas da Independência do Brasil na Bahia. É um processo que contempla aquilo que vem transformar o Brasil como um todo, no contexto do século XIX”, destacou.

Série sobre Dois de Julho

Os convidados do Roda de Conversa também participaram da série “2 de julho: 200 anos de luta e festa na Bahia”, produzida pelo A TARDE Play. O especial apresenta perspectivas de diferentes personalidades, a exemplo de autoridades públicas, produtores culturais, populares, jornalistas, artistas, historiadores e pesquisadores do tema, construindo uma narrativa que celebra, de forma crítica, o bicentenário da Data Magna da Bahia. Todos os 6 episódios lançados estão disponíveis no canal do A TARDE Play no Youtube. Se você ainda não assistiu à série, aproveite e venha maratonar.

