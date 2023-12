Roda de Conversa de "Ó Paí, Ó" vai ao ar hoje; veja detalhes | A TARDE

A edição de dezembro do programa Roda de Conversa desceu a ladeira do Pelourinho e foi até o "Bar do Neuzão" para bater um papo com o elenco do filme "Ó Paí, Ó 2". Mediada pela jornalista Lais Rocha, a conversa contou com a presença de Lyu Arisson, que interpreta Yolanda, Tânia Toko, que dá vida à Neuzão, Vinícius Nascimento, que faz o papel de Tôko, e Luciana Souza, que encarna a beata Dona Joana.

Com bom humor, os artistas compartilharam um pouco das suas percepções sobre o cenário cultural baiano, falaram sobre as expectativas com a obra, que estreou em todo o país em 23 de novembro, e ainda destacaram detalhes dos bastidores e do retorno que vêm recebendo do público.

Esta edição especial do programa Roda de Conversa é fruto de um parceria com o Cineinsite A TARDE, e todo o conteúdo deste encontro estará disponível, de forma exclusiva, nesta quinta-feira, 7, às 19h, no canal do A TARDE Play no YouTube.

A atriz Tânia Toko comemorou o retorno da personagem Neuzão às telonas: “A felicidade é muito grande, por conta de estar representando essas mulheres que têm seus negócios. Qual a comunidade que não tem uma mulher que tem seus negócios, que carrega toda a família nas costas e que representa todas essas outras mulheres?”, questiona a atriz.

“A história gira em torno da especulação imobiliária, de salvar essa mulher (Neuzão), mas vem também com um discurso implícito na questão de não só salvar o Bar do Neuzão, mas de um dar a mão para o outro, olhar para o outro, se reconhecer, da gente ajudar o outro nas dificuldades, o que é comum dentro de comunidade periféricas, e que hoje está se perdendo muito nesse mundo globalizado”, continua ela.

“Quando nós nos encontramos, todo mundo, eu tive a sensação de que a gente tinha feito Ó Paí, Ó ontem. Não parecia que tinha 15 anos, e isso foi muito engraçado. Eu falei: ‘gente, é a mesma coisa, parece que ninguém saiu do lugar’. Nos bastidores mesmo, parece que a gente só fez mudar de roupa, só fez a caracterização um pouco mais velha. Parece que a gente dormiu, acordou e gravou Ó Paí, Ó 2”, declara Lyu Arisson, que segue fazendo sucesso com o papel de Yolanda.

“Esse é um filme nosso para as pessoas, eles nos cobravam isso, é muito bom ressaltar e muito gostoso dizer isso. A parte dois está acontecendo porque o público pediu, isso é muito bacana. A gente às vezes fica com frio na barriga porque parte dois de filme sempre fica aquela coisa de ‘será que vai dar certo, será que vai estragar?’, e essa parte dois tem gerado expectativas, principalmente aqui na Bahia, que são inenarráveis. São coisas que eu não esperava que estariam acontecendo”, comenta Vinícius, que participou do longa de 2007 ainda criança, dando vida ao pequeno Cosme, que foi assassinado por um policial, e retornou no filme 2 para o papel de Tôko, jovem adotado por Dona Joana, uma personagem imersa em luto e depressão pela perda dos filhos.

Ó Paí, Ó é uma adaptação de uma peça homônima, lançada em 1992 e encenada pelo Bando de Teatro Olodum. Dos palcos do Teatro Vila Velha, a história tomou impulso e ganhou as telonas em 2007, com o primeiro filme, e em seguida, as telinhas, com uma série de televisão. Agora, em novembro de 2023, pouco mais de 15 anos depois, estreou a sequência tão aguardada. “A gente leva o teatro para o cinema e a gente inaugura também uma forma de fazer cinema, uma forma baiana de fazer cinema”, avalia Luciana, que deu vida e complexidade à personagem Dona Joana.

A apresentadora Laís Rocha se disse honrada por ter conduzido o bate-papo e declarou que "a grande proposta era reunir parte do elenco para esse bate-papo descontraído, e falar um pouco do filme e dos bastidores, que é também é importante. Ó Paí, Ó traz humor na sua narrativa, mas também coloca o dedo na ferida, pois levanta temas importantes como a transfobia, o racismo e a intolerância religiosa".