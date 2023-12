Saiba como deixar o seu ambiente mais aconchegante para o natal | A TARDE

Com o final do ano se aproximando, o clima natalino se espalha e toma conta das ruas e dos lares, aquecendo o comércio e os corações de quem se prepara para este período. Com isso, a equipe do A TARDE Play foi até o bairro da Federação visitar a Empório Decor para trazer dicas sobre decorações e saber das tendências que estão em alta para o natal de 2023. Você confere o lançamento desse conteúdo exclusivo nesta sexta-feira, 15, às 14h, no canal do A TARDE Play no Youtube.

Com um olhar voltado para os ambientes corporativos e residenciais, Elis Piñón, CEO da Empório Decor, falou sobre as inúmeras possibilidades e soluções que tornam as festas de final de ano ainda mais especiais. Dentre as dicas apresentadas, destaca-se a ideia de criar uma atmosfera acolhedora, baseada na personalização de elementos afetivos, como fotos e mobílias, além de explorar cores mais suaves, como o dourado e o branco, que transmitem uma sensação de suavidade para os ambientes.

O foco deste ano está na personalização dos enfeites e no uso de elementos naturais, como plantas, frutas secas, ramos e flores, conferindo um toque especial e conectando a decoração à natureza. Além disso, uma das tendência é explorar diferentes combinações de fitas, cores, brilhos e texturas, e experimentar árvores tradicionais ou personalizadas, incorporando plantas reais, luzes e elementos lúdicos, como balões, para introduzir novidades encantadoras nesta temporada festiva.

“Quando o cliente chega, ele fica surpreendido, porque aqui ele encontra diversos estilos de árvores, diversos adereços e uma paleta absolutamente atípica”, descreve Piñón.

Além da importância religiosa que o natal tem, e seus desdobramentos simbólicos e afetivos para muitas famílias, a data também é de grande relevância para o setor econômico. Seja por meio de compras online ou em lojas físicas, a época natalina é um dos principais períodos do calendário comercial brasileiro.

Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, as vendas de natal de 2023 devem ter um aumento de cerca de 5%, o que representa o maior salto desde 2013, quando a alta foi de 4,9%. Uma das estratégias mais eficazes para impulsionar o comércio nesse período é a instalação de decorações natalinas nos estabelecimentos varejistas, atraindo os clientes, criando um ambiente festivo e estimulando o interesse nas compras.

No entanto, seja com uma árvore repleta de presentes ou não, o espírito do natal está no ato de compartilhar bons momentos com quem se ama.

Fique por dentro de todas as dicas no canal do A TARDE Play no Youtube.

