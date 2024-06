São João Fashion: Confira como inovar nos looks da época

- Foto: Kelvin Klay - A TARDE Play

Com a temporada de festas juninas se aproximando, a busca por looks autênticos e estilosos está em alta. O xadrez, o couro e outros elementos típicos desta celebração ganham destaque nos guarda-roupas. Por isso, a equipe do A TARDE conversou com o visual merchandising, Wesley Flora, para desvendar os enigmas fashions e descobrir como criar looks juninos únicos e cheios de personalidade.

Segundo Wesley, é possível criar looks juninos sem precisar investir em peças específicas para a ocasião. "Podemos recorrer ao nosso guarda-roupa, pegar peças que usamos no dia a dia e ressignificar", explica o especialista.

O xadrez é um dos padrões mais tradicionais das festas juninas, mas isso não significa que precisa ser previsível. Wesley cita experimentos com diferentes cores e texturas, além de incorporar elementos inesperados ao look. "Uma peça com um corte que tenha uma pegada mais country ou uma peça básica, você pode pegar para desconstruir um pouco. Um blazer de tamanho over, para deixar mais confortável", sugere.

As festas juninas, celebradas em todo o país, com destaque para as regiões Nordeste e Sudeste, têm movimentado a economia e impulsionado o comércio de alimentos típicos, artesanato e, é claro, moda junina. Em 2023, houve um movimento de cerca de 6 bilhões de reais e 26,2 milhões de pessoas, segundo dados do Ministério do Turismo. Então, neste São João e nas festas juninas que se aproximam, que tal ousar e criar um look que reflita sua personalidade, ao mesmo tempo em que celebra a tradição? No link do A TARDE Play, disponível logo abaixo, você pode conferir as dicas para incorporar elementos pessoais ao visual e se divertir com a moda.