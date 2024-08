Série de vídeos destaca inovações de estudantes baianos

| Foto: A TARDE Play

Um novo conteúdo de vídeos está prestes a revelar o potencial dos jovens talentos da Bahia, destacando projetos inovadores desenvolvidos por estudantes do ensino médio de escolas públicas estaduais da região metropolitana de Salvador, do semiárido baiano e de outras cidades do interior. A série "Bahia Faz Ciência" é um projeto do A TARDE Play em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) e oferece uma perspectiva interessante sobre como a ciência, tecnologia e inovação estão transformando a realidade local.

Composta por 10 episódios, a série será apresentada por Kananda Eller, influenciadora digital que reforça a ideia de que todos podem fazer ciência. Cada episódio foca em projetos desenvolvidos por alunos com a orientação de seus professores. Durante dinâmicas e entrevistas os realizadores explicam os passos, objetivos e desafios enfrentados no desenvolvimento de seus projetos, que abordam questões cruciais e visam melhorar a vida da população em áreas como saúde, educação e segurança.

Entre as inovações apresentadas, estão produtos criados a partir da base de plantas e resíduos orgânicos; soluções sustentáveis que visam reduzir o impacto ambiental e promover uma economia circular; pulseira localizadora para neuro divergentes, neurodegenerativos e até um irrigador solar automatizado para pequenas hortas.

Os vídeos oferecerão uma visão inspiradora evidenciando a importância do apoio educacional para o desenvolvimento de novas tecnologias. Para sentir um gostinho do que está por vir, confira o teaser de lançamento da série através do link abaixo.