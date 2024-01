Torcedores resgatam memórias dos BaVis com torcida mista | A TARDE

Seja pela catarse provocada por um gol de empate aos 46 minutos do segundo tempo de uma final, ou por um placar impiedoso aplicado na casa do adversário em um jogo decisivo, um BaVi é capaz de bordar mais que estrelas na segunda pele do torcedor, pois costura memórias que nem o tempo ou a distância são capazes de desfazer. Tanto faz se o palco da partida é humilde ou suntuoso, no Campo da Graça, em Pituaçu, no Barradão ou na Fonte Nova, a torcida quer estar presente, recobrindo as vias da cidade com as cores do seu pavilhão e, se a fortuna lhe sorrir, celebrar mais uma conquista do seu time.

Com os dois gigantes do futebol baiano juntos na série A do Brasileirão, cresce a expectativa pelo retorno do maior clássico do estado à vitrine do futebol nacional. Com isso, rubro-negros e tricolores já iniciaram a temporada de resenhas e provocações tradicionais do universo futebolístico. Embora toda essa rivalidade se manifeste de forma lúdica, há também uma face violenta que preocupa as autoridades e toda a população.

Em dezembro de 2023, o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) voltou a recomendar a manutenção da torcida única para os clássicos disputados em 2024. Segundo a instituição, a medida é uma forma de promover a segurança das partidas, e tem sido adotada no Brasil para reduzir a possibilidade de conflitos entre torcedores dentro e no entorno dos estádios durante a realização de clássicos da magnitude de um Bavi. Aqui na Bahia, a medida está em vigor desde 2017.

Por outro lado, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) se mostrou determinado a colocar um ponto final na resolução que compreende a torcida única como uma solução contra a violência. O chefe do executivo estadual disse que confia nas duas torcidas e também na capacidade da polícia para manter a ordem durante a realização dos eventos esportivos, sugerindo uma reunião entre o MP-BA e os clubes para buscar uma saída que permita a presença de todos os torcedores nos jogos.

A equipe do A TARDE Play foi às ruas para saber o que a torcida pensa sobre este assunto e também para conhecer as principais memórias que os torcedores carregam do tempo em que os rivais baianos compartilhavam as arquibancadas, divididos em sonhos e paixões, mas unidos pelo mesmo espaço concreto dos estádios.

E aí, ficou interessado? Você pode conferir todos os nossos conteúdos acessando o canal do A TARDE Play no Youtube. Não esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui.

Assista a reportagem completa:

A TARDE Play