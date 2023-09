Turismo na Bahia: Crescimento, Metas e Desafios com Maurício Bacelar

Neste episódio do "A Tarde Talks", o apresentador Ildazio Jr conduziu uma conversa descontraída e esclarecedora com o Secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar. Bacelar compartilhou suas metas para fortalecer o turismo no estado, incluindo melhorias na infraestrutura, promoção em nível nacional e internacional, apoio a eventos, que potencializam o turismo, parcerias para desenvolvimento sustentável e diversificação de destinos. Além disso, os dois discutiram estratégias para a retomada segura após a pandemia, enfatizando o turismo de negócios e os diferenciais da Bahia como um destino em crescimento, superando o desempenho nacional.

Aperte o play e embarque nessa conversa inspiradora sobre o futuro do turismo baiano e o trabalho de promoção da Bahia como destino turístico realizado no Brasil e no exterior.