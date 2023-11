Veja: ‘Roda de Conversa’ sobre Novembro Azul destaca a saúde do homem | A TARDE

Nesta nova edição, o programa Roda de Conversa dá destaque para a campanha Novembro Azul, trazendo alertas e abordando os principais cuidados relativos ao câncer de próstata. Para falar sobre o assunto, participaram Emerson Pestana, psicólogo e sócio-fundador do projeto "Seja Homem", o urologista Filip Prado e seu paciente Bonifácio Silva Filho, engenheiro agrônomo recém curado de um câncer de próstata. A conversa foi mediada pela jornalista Lais Rocha e vai ao ar nesta terça-feira, 28, às 16hrs, no canal do A TARDE Play no Youtube.

“Eu não sentia nada, nenhuma dor. Realizei alguns exames só porque faria uma viagem e estava com problema de hérnia. Minha mulher me disse que eu não viajaria se não fizesse os exames, foi aí que aconteceu do PSA vir alto, e como isso nunca tinha acontecido eu fiquei preocupado”, relembra Bonifácio. Ao comentar sobre o procedimento cirúrgico, que contou com uma técnica assistida por robô, o engenheiro afirmou que: “Eu fiz uma bateria de exames, cada um mais complexo que o outro. Os doutores foram me orientando devagarinho nesse processo de cura, até que foi feita a cirurgia, que correu de forma tranquila”.

Durante o bate-papo, o Dr. Filip Prado trouxe informações fundamentais sobre as principais causas relacionadas ao câncer de próstata, abordando desde as possíveis origens, até os fatores de risco e as formas de prevenção. Ele também abordou as possibilidades terapêuticas e ressaltou a importância do diagnóstico precoce para o sucesso do tratamento.

“O Câncer de Próstata, de modo geral, não apresenta nenhum sintoma. É uma doença silenciosa, que a pessoa só descobre se for a um urologista para investigar. Quando o câncer de próstata está dando algum indício, seja um sangramento na urina, ou uma dor na pelve, já é um sinal de que a doença está avançada, reduzindo bastante as chances de cura”, alertou o urologista.

O psicólogo Emerson Pestana falou sobre os cuidados com a saúde psicoemocional do homem, da relevância de uma rede de apoio durante o tratamento e da importância de uma postura de aceitação e enfrentamento diante do diagnóstico. Ele reforçou a necessidade da busca por cuidados efetivos por parte dos homens: “As meninas são sempre incentivadas, desde que têm a primeira menstruação, ou até antes disso, a ir ao ginecologista fazer o acompanhamento. E nós, homens, não temos esse espaço tão aberto, seja pela dificuldade em nos colocarmos nesse lugar de vulnerabilidade, ou de aceitarmos que podemos estar com alguma coisa. Com isso vem a dificuldade em lidar com as frustrações e com a sociedade”.

Ao agradecer pelo convite para participar do programa Roda de Conversa, sobretudo com um tema que lhe é tão caro, o psicólogo declarou que o conhecimento é uma ferramenta fundamental no combate ao câncer: “Eu, enquanto psicólogo e educador, fico feliz por fazer parte desse processo, que também é um processo de educação. A gente entende que para conseguirmos mudar alguma coisa que é estrutural e social, é necessário intervir justamente com a educação”.

A Campanha Novembro Azul

O câncer de próstata é o segundo tipo que mais afeta os homens, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, apenas em 2023 foram registrados mais de 71 mil casos da doença no Brasil, sendo que mais de 6 mil foram contabilizados só aqui na Bahia.

Com o diagnóstico precoce as possibilidades de cura podem chegar a 95%, diminuindo, inclusive, o risco de sequelas graves decorrentes da doença. A faixa etária indicada para realizar o exame é de 50 a 74 anos, ou a partir dos 45, para quem tem histórico da doença na família. No entanto, ainda há um obstáculo cultural que afasta a população masculina dos cuidados efetivos com a própria saúde.

Assista ao programa completo:

