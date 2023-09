Vídeo: como os consumidores se adaptaram ao consumo virtual?

Na busca constante por economia, sites de vendas online têm conquistado uma crescente popularidade junto aos clientes e, com isso, o mundo digital tem dado forma a novos perfis de consumidores. As plataformas se tornaram destinos preferenciais para a busca de ofertas e descontos em uma grande variedade de áreas, que vão desde produtos alimentícios, a itens de tecnologias.

Com o intuito de compreender as mudanças de comportamento e como elas afetam não apenas os consumidores, mas também o mercado e a sociedade em geral, o A TARDE Play produziu uma reportagem sobre como o universo do e-commerce se tornou uma parte significativa da vida cotidiana. A matéria faz parte do A TARDE Destaque e complementa o conteúdo em texto publicado aqui no portal A TARDE.

“Para mim, que moro meio longe do meu trabalho e ainda tenho que andar de transporte público, é muito mais prático comprar pela internet e receber na minha casa do que ir no mercado depois do trabalho e fazer o que eu posso fazer em um clique”, descreve a Gestora de conteúdo digital, Tâmile Carvalho. Segundo ela, quase tudo em sua casa foi comprado através das lojas online.

O advogado especializado em direito do consumidor, Filipe Penedo, destaca dois novos perfis de consumidores online. O primeiro é o consumidor ‘compulsivo’, que é aquele que, por fácil acesso, acaba consumindo algo que muitas vezes nem precisa. O segundo, é o consumidor ‘cauteloso’, que antes da compra, pesquisa em várias plataformas as características dos produtos de forma mais ampla, se atentando a comparativos e informações básicas do produto.

A Diretora de Atendimento do Procon, Adriana Menezes, reforça que os cuidados para as compras online precisam ser maiores do que para compras físicas. Ela recomenda uma maior atenção na hora de realizar a pesquisa para a compra, verificando dados sobre a reputação da loja, as informações básicas da empresa, como endereço físico e virtual, CNPJ e telefone de contato, e números comparativos de valor médio dos produtos.

A reportagem também conversou com comerciantes locais e com o povo, para falar sobre como as compras online têm lançado desafios e tendências no cotidiano.

Alinhado com o escândalo mais recente envolvendo os sites de promoções, foi abordado, ainda, o caso da empresa 123 Milhas, que anunciou, no dia 18 de agosto, o cancelamento de pacotes de viagens e de passagens aéreas de uma linha promocional, que contemplaria os próximos meses do ano.

Acompanhe a reportagem completa:

A TARDE Play