Construindo competências para um mercado em transformação

Em um cenário em que a inteligência artificial, as novas tecnologias e as rápidas transformações no comportamento do consumidor vêm redesenhando profissões e modelos de negócios, a atualização profissional deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade.

É neste contexto que a Ademi-BA, em parceria com a ESPM, uma das principais instituições de ensino do Brasil, anuncia a abertura das inscrições para uma nova etapa do Saber em Construção, programa de educação continuada voltado ao desenvolvimento de lideranças e profissionais que buscam ampliar competências estratégicas eacompanhar as mudanças do mercado.

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Pela primeiravez desde sua criação, o projeto amplia seu alcance e passa a receber inscrições não apenas de associados da Ademi-BA e profissionais do mercado imobiliário, mas também de executivos, gestores, empreendedores e profissionais de diferentes segmentos interessados em aprofundar conhecimentos em marketing, liderança, inovação e comunicação.

O novo curso desta nova fase, Marketing de Alta Performance, integra uma programação de formações executivas desenvolvidas pela ESPM especialmente para o projeto. Entre os módulos disponíveis estão Criatividade e Visão Inovadora, Branding Estratégico, Liderança Orientada à Inovação, I novação e Novos Modelos de Negócios, Neurociência aplicada ao Marketing, Data Science e Inteligência Artificial, entre outros temas ministrados por especialistas reconhecidos nacionalmente.

A iniciativa expande obraço de educação da Ademi-BA e reforça a estratégia da entidade de contribuir para a formação contínua de profissionais preparados para um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico, interdisciplinar e orientado pela inovação.

Viver a era do aprendizado contínuo requer das empresas o desenvolvimento contínuo de lideranças capazes de interpretar cenários, inovar e tomar decisões em ambientes cada vez mais complexos. O Saber em Construção foi concebido justamente para aproximar o mercado do conhecimento de excelência, conectando teoria, prática e grandes especialistas.

Parceirada iniciativa, a ESPM leva ao programa sua tradição de mais de sete décadas formando líderes nas áreas de marketing, comunicação,negócios, inovação e economia criativa. Reconhecida nacionalmente pela forte conexão entre academia emercado, a instituição desenvolveu uma programação alinhada aos desafios contemporâneos das organizações.

As inscrições paraoscursos já estão abertas epodem ser realizadas diretamente na página oficial do projeto.

