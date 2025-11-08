Mobilidade: Fórum de Sustentabilidade da Ademi-BA trouxe debates dos principais modais de Salvador

16º Fórum de Sustentabilidade da Ademi-BA - Foto: Divulgação | ADEMI-BA

A última quarta-feira, 5, foi marcada por um debate estratégico no 16º Fórum de Sustentabilidade da Ademi-BA (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia), que reuniu autoridades e especialistas para analisar as transformações em curso na mobilidade urbana da capital baiana e Região Metropolitana. O painel técnico trouxe atualizações cruciais sobre projetos que redesenham a paisagem urbana.

"Mobilidade não é só deslocamento de pessoas, bens e automóveis, é também falar de turismo, falar de conexão, interligação, competitividade e inovação" (Cláudio Cunha, presidente da Ademi-BA).

“Sustentabilidade é perpetuidade. É garantir a qualidade de vida das gerações atuais sem prejudicar as gerações futuras.” (Rafael Valente, Diretor de Sustentabilidade da Ademi-BA).

"Dos mais de 9 milhões de turistas que vêm a Salvador, 5,6 milhões (60% do total) visitam o Pelourinho e levam cerca de 50 minutos entre o Metrô e o Centro Histórico." (Cláudia Miranda, diretora do SEMAN - Secretaria de Manutenção de Salvador).

"Quando a gente discute a mobilidade de uma cidade, a gente está, de fato, discutindo a cidade em suas diversas dimensões" (Tânia Scofield, Presidente da Fundação Mário Leal).

"A ponte Salvador-Itaparica vem para complementar e aliviar o fluxo da BR-324" (Cláudio Villas-Boas, CEO da Concessionária Ponte Salvador-Itaparica).

"A gente costuma dizer que o VLT não é um projeto de transporte, é um projeto de transformação urbana da cidade." (Ana Claudia Nascimento, da Companhia de Transporte do Estado da Bahia).

"Essa integração de toda a área construtiva do setor econômico com a mobilidade, principalmente em um momento em que estamos discutindo o PPDU de Salvador, é fundamental para que todos juntos construam uma cidade melhor, que avança na sua mobilidade". (Pablo Souza, Secretário da SEMOB - Secretaria de Mobilidade de Salvador).

"Hoje transportamos mais de 400 mil passageiros por dia no metrô. É muito relevante para uma população de 2,2 milhões de pessoas." (Juliana Romão, diretora do Metrô Bahia).