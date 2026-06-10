Prêmio ADEMI-BA consagra destaques do mercado imobiliário em noite de premiação

O setor imobiliário baiano se reuniu nesta quarta-feira, 10, para a entrega do 29º Prêmio ADEMI-BA, realizada no Cerimonial Rainha Leonor, em Salvador. Com o tema “Referências que movimentam a Bahia”, o evento consagrou empresas, profissionais e projetos que impulsionam a economia e o desenvolvimento urbano no estado. A edição deste ano ampliou seu escopo ao integrar novas categorias, reforçando o vínculo entre a produção técnica, an academia e o mercado de trabalho.

Claudio Cunha, presidente da ADEMI-BA, destacou o papel do prêmio em apresentar as principais tendências habitacionais para a sociedade. "Esse prêmio tem como característica ser o maior e o melhor do mercado imobiliário baiano. É o único que permanece longevo com os 29 anos sendo realizado e trazendo sempre tudo aquilo que é desenvolvido por nossos associados no mercado imobiliário. Desde como morar, das novas formas de viver, daquilo que nós como consumidores de imóveis queremos ter para morar no local, trazendo sustentabilidade, trazendo inclusão social", afirmou.

Tudo sobre Ademi em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Claudio Cunha, presidente da ADEMI-BA - Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Sobre o momento atual do setor, Cunha pontuou que o mercado baiano registrou bom desenvolvimento no primeiro trimestre, enfrentando agora a desaceleração sazonal do período junino e desafios macroeconômicos.

"É um mês que as vendas reduzem um pouco, mas sempre esperançosos. Temos muitos desafios, a taxa de juros é um grande empecilho para novos investimentos temos aí o início da reforma tributária que traz algumas dúvidas traz uma pressão sobre custos e a jornada e a redução da jornada e da escala que também é um assunto que deverá impactar diretamente em todos os setores produtivos", avaliou o presidente, que também mencionou os impactos futuros da discussão sobre a redução da jornada de trabalho e o papel da inteligência artificial.

"A IA nos auxilia a reduzir o tempo de produção dos projetos e os tempos da obra, reduzindo custos e melhorando a qualidade", completou.

Expansão nas categorias e valorização técnica

Uma das novidades desta edição foi a estreia da categoria Projetista do Ano, criada para contemplar mais uma etapa da cadeia produtiva. Viviane Fonseca, primeira vice-presidente da ADEMI-BA, explicou que a premiação se torna mais completa ao reconhecer os profissionais responsáveis pela estrutura dos empreendimentos.

"A cada ano a gente consegue deixar ele ainda mais completo, ainda mais relevante e a categoria de Projetista do Ano veio exatamente com isso, de agregar profissionais que são extremamente importantes na cadeia, no desenvolvimento dos projetos imobiliários e que são essenciais. Não poderiam ficar sem o reconhecimento que merecem, então a gente agrega mais uma cadeia enorme de profissionais que fazem parte desse dia a dia do mercado imobiliário e que desenvolvem partes estruturais e essenciais fundamentais dos nossos projetos", disse.

Viviane Fonseca, primeira vice-presidente da ADEMI-BA - Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Fonseca também ressaltou o papel da categoria Inovação Acadêmica em aproximar estudantes do ambiente corporativo. “É realmente uma via de mão dupla, tanto os estudantes se beneficiam dessa aproximação com o mercado imobiliário, como as empresas do mercado imobiliário se beneficiam com esse ambiente de conhecimento, de pesquisa, que a gente só encontra realmente na academia”, observou.

O jovem arquiteto recém-formado Leonardo Jorge do Carmo venceu a categoria acadêmica com o projeto "Complexo Multifuncional para Educação, Inovação e Lazer", planejado para o antigo Clube Ibaneb, no Costa Azul. O projeto de 26 mil metros quadrados propõe quatro blocos autossuficientes voltados à criação, experimentação, coworkings e incubadoras de startups, conectados à cidade por áreas de lazer abertas.

"Ganhar esse prêmio agora, com um projeto que demorou um ano para ser feito, de muita dedicação, é maravilhoso. Eu acabei de me formar, então é uma oportunidade incrível de estar num evento como esse, e eu espero que abra muitas portas", declarou.

Reconhecimento empresarial e grandes vencedores

A noite premiou marcas consolidadas no cenário estadual. O grupo André Guimarães venceu na categoria Lançamento Imobiliário do Ano com o projeto "Nouvelle Blues", repetindo o sucesso do ano anterior com o "Novelli Bossa". Daniel Sandy, CEO de Incorporação do grupo, apontou que o prêmio consolida o bairro de Jaguaribe como um vetor de alto padrão.

“Ser premiado por uma entidade tão séria, que agrega tanto ao mercado imobiliário, para a gente é muito importante esse reconhecimento, reconhecimento de colegas, reconhecimento de atuantes, de atores do mercado imobiliário. Isso é mais motivação, é um momento que a gente renovar as energias e entender que o trabalho que a gente está fazendo está indo no caminho certo", celebrou.

O prêmio principal de Empresa do Ano foi entregue à Sertenge, que completa cinco décadas de atuação. Eduardo Villa Nova, CEO da construtora, definiu a premiação como um selo de credibilidade que coroa a trajetória da companhia. Segundo ele, o diferencial para a conquista foi a amplitude de atuação da empresa no último período.

"Ele é um prêmio que sintetiza todos os outros, porque significa que foi uma empresa que, de alguma maneira, melhor conseguiu se posicionar e, enfim, lançar. A empresa lançou empreendimentos em todas as faixas, lançou Minha Casa, Minha Vida, lançou Auto Padrão, então eu acho que de alguma maneira esse prêmio de Empresa do Ano, ele contretiza esse posicionamento da empresa", explicou Villa Nova.

A cerimônia reuniu empresários, convidados e autoridades públicas, como o secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, Joaquim Belarmino; a secretária de Infraestrutura Hídrica e Saneamento da Bahia, Marise Prado de Oliveira Chastinet; o secretário da Sedur, Sosthenes Macedo; e o vice-presidente da ACB, José Sobreira, representante de Isabela Suarez.

Confira os vencedores da 29ª edição do Prêmio ADEMI-BA:

Empresa do Ano: Sertenge Engenharia

Empresa Revelação: QPC Incorporadora

Empreendimento Imobiliário do Ano: Bloom Horto Florestal

Empreendimento Habitação Econômica: Vista Salvador Norte

Lançamento Imobiliário do Ano: Nouvelle Blues

Lançamento Habitação Econômica: Vivai São Rafael

Arquiteto do Ano: Ricardo Farias Arquitetos

Projetista do Ano: Thales de Azevedo Filho

Imobiliária do Ano: Affonso Henriques Consultoria Imobiliária

Escritório de Advocacia do Ano: Tavares, Teixeira e Advogados Associados

Agência de Publicidade do Ano: Nibs Transformação Digital

Fornecedor do Ano: Performance Gestão Integrada

Inovação Acadêmica: Leonardo Santos

Inovação Acadêmica Pós-Graduação: Renata Brito