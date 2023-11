Cantor sertanejo de 23 anos morre após carro cair em ribanceira | A TARDE

O cantor sertanejo Denner Chiodi Baumann, de 23 anos, morreu em um acidente de carro na madrugada desta quarta-feira, 1º, em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis. O homem, que dirigia um carro buggy, caiu em uma ribanceira.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas só conseguiram localizar o carro 50 metros aproximadamente abaixo da pista. O corpo da vítima só foi localizado e retirado do local 12 horas após o acidente.

Segundo informações, o cantor foi arremessado do carro. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

Familiares e amigos lamentaram o falecimento do músico nas redes sociais. "Que Deus te receba em sua glória. Você era um talento em ascensão, vai fazer muita falta", escreveu um amigo.