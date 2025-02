4ª Bênção do Olodum com Jau no Pelourinho

Festa tem classificação etária de 18 anos - Foto: Divulgação

A 4ª edição da Bênção do Olodum será realizada no dia 28 de janeiro, na Praça das Artes, no Pelourinho, a partir das 19h. O evento celebra os 45 anos do samba-reggae e os 40 anos do axé, com apresentações da Banda Olodum e participação especial de Jau.

O DJ Pimenta também animará o público antes da apresentação principal. Os ingressos, que variam entre R$ 154 e R$ 308, estão disponíveis na Casa do Olodum e pela plataforma Ticketmaker.

O evento tem classificação etária de 18 anos e apoio do IPAC e da Prefeitura de Salvador.