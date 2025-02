A Melhor Segunda-Feira do Mundo

- Foto: Divulgação

O cantor Xanddy Harmonia anunciou através das redes sociais, os seus convidados para a 2ª edição da “A Melhor Segunda”, que acontece no dia 17 de fevereiro, na Arena Fonte Nova. Os cantores: Nadson, Tony Salles e Thiago Aquino estão confirmados e farão participações especiais no show do anfitrião e Xanddy ainda promete um convidado surpresa. A banda Pagod’art também está confirmada e ficará responsável pelo show de abertura da edição.

Serviço:

MELHOR SEGUNDA-FEIRA DO MUNDOO

Quando: 17 de fevereiro (segunda) – 20h

Onde: Arena Fonte Nova

Atrações confirmadas: Xanddy Harmonia com participação de Nadson, Tony Salles, Thiago Aquino, Natanzinho Lima, Eric Land e Pagod’art (show completo)

Vendas: R$ 80 a R$ 720 - Bora Tickets e Pida! (Salvador Shopping, Shopping Paralela, Shopping Piedade e Salvador Norte Shopping)