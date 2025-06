Aniversário do Samba Trator - Foto: Divulgação

No dia 08 de junho, a partir das 13h, o Cais Dourado será palco da Gravação do Áudiovisual “O Samba que a gente criou”, um marco na trajetória desse grupo que vem arrastando multidões com seu samba contagiante.

E pra deixar essa celebração ainda mais inesquecível, o line-up tá PESADO:

Samba Trator

Os Travessos

Dan Mocidade

Seresta com Simone Morena

Participações especiais:

Orisun

Terra Samba

SERVIÇO

8 de Junho (Domingo)

A partir das 13h

Cais Dourado – Salvador/BA