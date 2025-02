- Foto: Divulgação

Idealizada pela cantora Ayrá Soares, a Festa SOM RÁ estreia no dia 21 de fevereiro, a partir das 17h, na Casa Castro Alves (Santo Antônio Além do Carmo), quando a anfitriã convida a Dj Libre Ana e a banda Mambembe para envolver o público com repertórios ecléticos temperados de baianidade.

A primeira edição da Festa SOM RÁ acontece em fevereiro, mas o projeto terá continuidade até junho, com shows de diferentes artistas convidados a cada última sexta-feira do mês.

SERVIÇO

SOM RÁ - Ayrá Soares convida DJ Libre Ana e Mambembe

Local: Casa Castro Alves

Data: 21/02/2024

Endereço: R. do Passo, 52 - Santo Antônio Além do Carmo, Salvador - BA, 40301-408. Ao lado da Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo.

Horário: 17h

Ingressos: Sympla