Balé Jovem de Salvador - Foto: Divulgação

SALA DO CORO DO TEATRO CASTRO ALVES

DIA 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14 e 15 (qua, qui, sex, sáb e dom), às 20h

BALÉ JOVEM DE SALVADOR

A temporada 2025 do BJS marca o início das atividades da companhia com duas obras assinadas por jovens coreógrafos de Salvador. A estreia de BA 001, de Raijane Gama, propõe um mergulho sensível na MPB e nas relações humanas. Já IN_NOVA, criada por quatro artistas baianos, aposta em uma linguagem surrealista inspirada em Um cão andaluz. As obras revelam uma nova geração de criadores e reforçam o compromisso do BJS com a dança contemporânea.

Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Vendas: Bilheteria do Teatro Castro Alves ou pela Sympla (www.sympla.com.br)

Classificação indicativa: livre

*É terminantemente proibida a entrada após o início da sessão