Banda Eva e É O Tchan no 'Fica Comigo Abre Alas'

No próximo dia 26 de fevereiro, o Clube Espanhol, em Ondina, recebe o evento “Fica Comigo Abre Alas". No palco, a banda Eva e o grupo É o Tchan garantem um repertório especial. O público também acompanhará show da banda Fica Comigo e participação do Pagode da Malu.

SERVIÇO

O que: Fica Comigo Abre Alas

Quando: 26 de fevereiro

Onde: Clube Espanhol

Ingressos: R$ 180 (2º lote) - TicketMaster