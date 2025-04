Festa será comandada por Pablo, pela banda Toque Dez e Belo - Foto: Divulgação

Em uma noite que vai misturar arrocha, sofrência e romantismo, o cantor Pablo levará a ‘Bodega do Pablo’ para o Wet, no dia 12 de abril. A festa será comandada pelo cantor, além da banda Toque Dez e de Belo.

Os ingressos estão sendo vendidos nas lojas do Pida do Salvador Norte Shopping, Shopping Paralela e Shopping Piedade, na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site.