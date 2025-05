BRUMA + MAEV + IORIGUN na Colaboraê

- Foto: Divulgação

Bruma, Meus Amigos Estão Velhos e Iorigun se unem no Colaboraê para um triângulo amoroso que não acontece todo dia. É a terceira vez que a MAEV toca com a Bruma no Colaboraê . E o terceiro encontro da banda com a Iorigun — agora, pela primeira vez, todos estarão juntos na mesma noite.

Quando: 14 de junho – 21h

Quanto: R$30 a R$ 50 (Sympla)

Onde: Colaboraê – Rio Vermelho