Bruno & Marrone na Arena Fonte Nova - Foto: Divulgação

SERVIÇO

O que: Inevitável – A Festa

Quando: 02 de agosto

Onde: Arena Fonte Nova

Atrações: Bruno & Marrone | Dino Fonseca | Enzo Rabelo

Vendas: https://bemingressos.com.br/pt-BR/eventos/inevitavel-a-festa-salvador/6336 e na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia