Cachoeira realiza 1ª Conferência Municipal de Políticas Públicas para Mulheres

- Foto: Divulgação

O município de Cachoeira realizou, nesta sexta-feira, 11, a 1ª Conferência Municipal de Políticas Públicas para Mulheres. Com o tema “Mais democracia, mais igualdade, mais conquistas para todas”, a conferência, que aconteceu na estação ferroviária da cidade, foi um espaço de escuta e construção coletiva.

A conferência é parte de uma ação conjunta entre o Governo do Estado e o Governo Federal e irá encaminhar indicações propostas de políticas públicas e demandas ao Governo da Bahia. Em seguida, o Estado levará essas contribuições ao Governo Federal, onde o Ministério das Mulheres as utilizará na construção do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres.

Uma equipe multiprofissional, composta por advogadas, assistentes sociais e psicólogas, esteve à disposição para atender mulheres em situação de violência doméstica e de gênero.

Segundo a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT), a iniciativa é importante para fazer com que as políticas públicas cheguem à vida das mulheres da cidade.

"Como município, temos um papel essencial: identificar demandas, propor soluções e fortalecer as ações em rede, contribuindo com o Estado e o Governo Federal. Fortalecer as políticas para as mulheres é consolidar a democracia, a equidade e o desenvolvimento social. Seguiremos avançando com responsabilidade, escuta ativa e participação popular."