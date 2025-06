Café Festivo Junino da Cidade da Luz - Foto: Pexels

A tradição junina vai ganhar um toque especial de espiritualidade e arte no Café Festivo Junino, que acontece na Cidade da Luz com uma programação que promete encantar os participantes. O evento será realizado no domingo, 1º de junho, a partir das 07 horas da manhã, em clima de São João, reunindo comidas típicas, alegria e um momento único de conexão artística.

O destaque da programação será a pintura mediúnica ao vivo realizada pelo médium José Medrado, fundador e presidente da Cidade da Luz, reconhecido nacionalmente por sua atuação na arte espiritual. A apresentação será gratuita e aberta ao público. O evento contará ainda com música ao vivo do projeto musical Os Tur’svaldos, de Simone Ferreira e Alan Moraes.

Antes disso, os participantes poderão saborear um café da manhã junino completo, com iguarias tradicionais como bolo e mingau de milho, pamonha, entre outras delícias que remetem às raízes culturais nordestinas. Para participar do café, o investimento é de R$ 25,00, com ingressos disponíveis no local e toda a renda revertida para as obras socioassistenciais da Cidade da Luz.

Com início às 07 horas, a organização recomenda que os interessados cheguem cedo para aproveitar toda a programação com tranquilidade. “O Café Festivo Junino é mais do que uma confraternização: é um convite ao afeto, à arte e às tradições que aquecem o coração. Uma ótima oportunidade para vivenciar o espírito de São João em uma manhã repleta de sabor e significado”, destaca José Medrado.