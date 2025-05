Camerata Bahia Cordas anima a Terça Musical de maio - Foto: Divulgação

O mês de maio promete movimentar a programação anual em celebração aos 50 anos do Museu Geológico da Bahia (MGB). O equipamento, administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), promove mais uma edição do projeto Terças Musicais, na primeira terça-feira do mês, dia 6 de maio, com a apresentação da camerata Bahia Cordas. O evento será realizado às 15h, no Cinema do Museu.

A Bahia Cordas, que foi fundada em março de 2007, apresenta um repertório versátil, de música barroca a sacra e popular, além de composições autorais. A Camerata, da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), é formada por José Fernandes e João Campos, nos violinos; Laércio Souza dos Santos, na viola; Luís Daniel, no violoncelo e Orley Francisco, que comanda o contrabaixo.