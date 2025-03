Carnaval das crianças no Parque Costa Azul

- Foto: Divulgação

O Carnaval das Crianças 2025 acontece de 2 a 4 de março, no Parque Costa Azul, em Salvador, com uma programação especial para o público infantil. O evento tem entrada e diversão gratuitas, incluindo shows, oficinas recreativas e um parquinho com brinquedos infláveis.

No domingo, 2, a programação começa às 14h, com Thai Dance Kids e DJ Marcus. Durante o dia, a festa segue com a Turma da Lara, Turma da Calu, Carnaval do Grupo Canela Fina e encerra com a recreação de Tio Van.

Na segunda-feira, 3, as atividades iniciam às 14h, com o Grupo Pé de Canto. Ao longo do dia, o público poderá participar da aula de ritmos com Ju Paiva, acompanhar o Grupo Stripulia no Bailinho de Carnaval e curtir o desfile do Bloquinho da Universo Mágico.

Na terça-feira, 4, a folia começa às 14h, com o Bailinho do Tio Paulinho. A programação segue com o mágico Lorran, Carnaval do Grupo Pé de Lata e finaliza com a recreação de Tio Van.