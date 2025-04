Cheiro de Amor confirma "Arraiá do Cheiro" na Pupileira

Além de agitar o público com seu Axé Music, a banda Cheiro de Amor promete encantar os amantes do clima junino. O grupo acaba de anunciar a realização do “Arraiá do Cheiro”. A festa será no dia 23 de maio, sexta-feira, na Pupileira, no centro de Salvador.

Os ingressos para o evento já estão à venda no site da Ingresse.

O que: Arraiá do Cheiro

Onde: Pupileira

Quando: 23 de maio

Ingressos: R$ 70 a 140