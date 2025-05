Chico César faz show gratuito na abertura do Brasil Nordeste - Foto: Divulgação

Salvador recebe entre os dias 07 e 11 de maio o Brasil Nordeste – 1º Festival de Economia Popular e Solidária, evento que reúne feira de produtos da economia solidária, shows com artistas consagrados como Chico César, Otto e Del Feliz, além de oficinas, painéis e outras atividades.

O evento acontece no Centro de Convenções de Salvador (Boca do Rio), com abertura oficial às 16h do dia 07, quando ocorre a mesa temática ‘A economia popular solidária e o desenvolvimento do Nordeste’, com a presença de autoridades.

A entrada no evento é gratuita com retirada de ingresso através da página do Sympla. A participação está sujeita à lotação dos espaços.

São esperadas as presenças de governadores do Nordeste e ministros (as) de Estado para a discussão de temas relacionados a economia solidária e sustentabilidade.

O festival será, ainda, palco para a construção da versão preliminar do Plano Brasil Nordeste de Transformação Ecológica. A programação completa com painéis, oficinas, atividades culturais e shows musicais podem ser acessadas no site https://www.ecosolnordeste.com.br/home-opcao.

Feira

A feira de economia solidária contará com aproximadamente 500 expositores dos nove estados no Nordeste. Serão comercializados alimentos diversos (chocolates, compotas, licores, etc.), peças artesanais decorativas e do vestuário, cosméticos, entre outros produtos. A feira funcionara diariamente.

O secretário da Setre, Augusto Vasconcelos, avalia que o Festival será um marco ao reunir os nove estados da região. “O evento irá fortalecer a Política Nacional de Economia Solidária, recentemente sancionada pelo presidente Lula. Estamos convictos da relevância do festival para apoiar os empreendimentos sustentáveis e a ideia de crescimento econômico baseado no compartilhamento de riqueza, saberes e no fortalecimento dos elementos locais. Faremos um grande encontro, com desdobramentos futuros, solidificando essa importante política pública”, disse.

Transformação Ecológica

O festival será, também, palco para a construção da versão preliminar do Plano Brasil Nordeste de Transformação Ecológica, elaborado por representantes do Consórcio Nordeste, cujo documento será entregue ao ministro Fernando Haddad, durante a COP-30, novembro, em Belém (PA). A construção do plano seguirá com uma agenda de debates até a consolidação do documento final.

A realização do festival é do Consórcio Nordeste em parceria com o Governo da Bahia por meio das secretarias do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e Desenvolvimento Econômico (SDE).

Programação Musical – shows iniciam às 18h (quarta a sábado) e 15h (domingo)

07/05 (quarta-feira)

Laiô (BA)

Chico César (PB)

08/05 (quinta-feira)

Rixô Elétrico (BA)

Pedro Pondé (BA)

09/05 (sexta-feira)

Juliana Linhares (RN)

Otto (PE)

10/05 (sábado)

Priscila (MA)

Del Feliz (BA)

11/05 (domingo)

Yayá Massemba (BA)

Clariana (BA)

Serviço

Brasil Nordeste – 1º Festival de Economia Popular e Solidária

07 a 11 de maio.

Abertura: 07, às 16h

Centro de Convenções Salvador (Av. Octávio Mangabeira, 5.490 - Boca do Rio)

Entrada gratuita com retirada de ingressos no Sympla.

Acesse a programação completa no site https://www.ecosolnordeste.com.br/home-opcao.