Clube de Leitura LGBTI+ promove encontros

- Foto: Divulgação

Em seu segundo encontro, no dia 31 de maio, sábado, das 10h30 às 12h30, o Clube de Leitura discutirá duas obras literárias de pessoas autoras que produziram seus livros na Bahia. As duas obras são criação de pessoas lgbti+ com temática literária lgbti+, dando voz em um espaço público das Artes, tal qual é o Museu de Arte da Bahia, iluminando a literatura lgbti+ independente da Bahia.

Em “Anatomia de um quase corpo”, de Yara Fers, livro artesanal da Editora Arpillera, nos enfrentamos com a narrativa de Bárbara que, ao sofrer uma amputação em seu trabalho na fábrica, busca na escrita, na música e no amor de Letícia, a completude que seu corpo não tem mais. Com “Rio de amar: escritas submersas”, de Rozin Daltro, pela Editora Relampiano, encontramos textos em prosa e poesia, atravessados por afetos, ausências, desejos e silêncios, fragmentos de quem escreve e busca pertencimento, rastros de quem sustenta o que pulsa.

A discussão é promovida por meio de roda de conversa com pessoas da comunidade lgbti+, aliadas e aliados. Toda pessoa é bem-vinda ao Clube de Leitura no MAB, basta ter o desejo de discutir as obras indicadas ou apenas ouvir sobre elas.

O Clube de Leitura também realizará lives durante o mês de maio para discutir questões pertinentes ao universo lgbti+, problematizando as relações entre interseccionalidade e pessoas lgbti+, discutindo sobre saúde mental lgbti+, envelhecimento lgbti+, pessoas vivendo com hiv+ e posições da comunidade lgbti+ nas mídias.