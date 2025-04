Concurso mundial de cosplay acontece em Salvador neste mês - Foto: Divulgação

O concurso mundial de cosplay, World Cosplay Summit (WCS), realizará etapa de seleção em Salvador. A competição vai acontecer no dia 19 de abril, no auditório da Estácio (Centro Universitário Estácio da Bahia), localizado no bairro do Stiep em Salvador. A dupla vencedora segue para a seletiva nacional do concurso que dará direito a uma viagem, com tudo pago, à sede do WCS, em Nagoia, no Japão.

A seletiva acontecerá no evento “Otaku Matsuri” que ainda conta com outras atrações como Desfile tradicional de Cosplay para quem não vai competir no WCS, apresentações de dança dos grupos locais Hanabi e LD Muses, além de bate-papo com os jurados das competições.

O que é o concurso?

O concurso envolve usar os trajes dos personagens e interpretá-los em uma cena de até 2 minutos com o uso de coreografias, efeitos especiais, música, jogo de luz e um telão no qual um vídeo de apoio pode ser exibido.

Criado para celebrar a cultura pop japonesa por meio da arte do cosplay, o concurso conta com mais de 50 nações. Segundo a organização do evento, o Brasil é um dos países a se consagrar campeão mais vezes no WCS, tendo alcançado três títulos mundiais nos anos de 2006 (ano de estreia), 2008 e 2011.

Serviço

Otaku Matsuri 2025

Local: Auditório Estácio Stiep (R. Xingu, 179 - Stiep, Salvador - BA)

Data: 19 de Abril de 2024

Horário: 13h

Entrada: Gratuita