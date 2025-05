Dance no Circo: Circo Picolino e o Coletivo Casa4 - Foto: Divulgação

Os ingressos para as noites de 25 e 26 custam R$ 40 (inteira) e R$20 (meia). Vale pontuar que, contamos com os ingressos sociais para Professores, Artistas, Pessoas Trans, Pessoas com Deficiência e Mães Solo, em que estes públicos pagam meia entrada. Dançarinos e artistas circenses e comunidade de Pituaçu pagam R$10 (dez reais).

A programação celebrativa a Dança encerra com “Oficinas Dance no Circo”, no dia 27 de abril, das 08h às 17h, com aulas de Dança para Terceira idade (Marcelo Galvão), Dança de salão (Leandro Oliveira, Casa4), Dança aérea (Luana Tamaoki Serrat), Dança Afro (Lucimar Cerqueira, Dança Acrobática (Adam Akumã) e Uma experiência sobre contorção (Felipe Cerqueira | Pitaco Trupe de Circo). O Valor individual para cada oficina é R$70, caso desejem duas oficinas R$100, três oficinas R$150 e se quiser realizar todas R$220. As vagas são limitadas e o pagamento é através do PIX [email protected] e o envio do comprovante para WhatsApp (71)99602-1811.