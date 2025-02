De graça! Carnaval das Crianças 2025

- Foto: Divulgação

O Carnaval das Crianças 2025 acontece de 2 a 4 de março no Parque Costa Azul, em Salvador, com entrada gratuita. Além das apresentações musicais e oficinas recreativas, o evento conta com um parquinho com diversos brinquedos infláveis gratuitos para o público infantil.

Quando: 2 a 4 de março

Onde: Parque Costa Azul

Gratuito