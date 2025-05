De graça! Chameguin no Patrimônio agita o Centro Histórico

Na próxima quinta-feira, 22 de maio, a Praça das Artes, no Pelourinho, recebe o evento “Chameguin no Patrimônio”, a partir das 19h. Com entrada gratuita, a proposta é aquecer o público para o São João com música, encontros e celebração da cultura popular em pleno Centro Histórico de Salvador.

A noite terá shows de Bragadá e Adriel, além das participações de Cheiro de Amor, Diggo e Ítalo. Produzido pela Micaiah Produções, o evento valoriza a ocupação de espaços históricos com arte e diversão, em clima junino e com estrutura aberta ao público.