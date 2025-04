De graça! CINECLUBE ALB exibe documentário ‘Uma noite em 67’ - Foto: Reprodução

Após a estreia com ‘Lamarca’, agora o CINECLUBE ALB exibe ‘Uma noite em 67’, dirigido por Ricardo Calil e Renato Terra. Lançado em 2010, o documentário realiza um resgate histórico da final do III Festival da Música Popular Brasileira da TV Record, ocorrido na noite de 21 de outubro de 1967.

Entre os candidatos aos principais prêmios figuravam Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Mutantes, Roberto Carlos, Edu Lobo e Sérgio Ricardo, protagonista da icônica quebra do violão no palco.

SERVIÇO

O QUE: CINECLUBE ALB, com UMA NOITE EM 67 (2010); presenças de JOSÉ CARLOS CAPINAN E EDILENE MATOS

QUANDO: 16 de abril, quarta-feira, às 16h

ONDE: Academia de Letras da Bahia - Avenida Joana Angélica, 198, Nazaré

QUANTO: Aberto e gratuito