De graça! Circo Picolino e Fulanas Cia de Circo

Em comemoração aos 40 anos de formação e difusão das artes circenses, o Circo Picolino e a Fulanas Cia de Circo apresentam "Isso Não é Uma Obra", um experimento cênico-circense que não se fecha em definições, mas se abre em caminhos. A temporada, totalmente gratuita, acontece nos dias 06, 07, 08, 14 e 15 de junho, às 18h, reunindo artistas com trajetórias atravessadas por múltiplas linguagens, como circo, dança e música. A estreia, no dia 06 de junho, tem horários especiais, às 09h30 e 14h30, voltada a mediação cultural com estudantes de escolas públicas e outros interessados.

SERVIÇO

O quê: experimento cênico-circense “Isso Não é Uma Obra”, uma realização Circo Picolino e Fulanas Cia de Circo

Quando: De 06 a 15 de junho de 2025

Onde: Circo Picolino – Salvador/BA

Entrada: Gratuita