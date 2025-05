De graça! Quinta Justa com Daniela Mercury, Luciano Calazans e mais

- Foto: Divulgação

No feriado do Dia do Trabalhador, quinta-feira, 1º, Luciano Calazans receberá a rainha Daniela Mercury no Quinta Justa no Pelô. O maestro receberá também as presenças de Lan Lanh, Magary Lord, Thathi, e a abertura de Clarice cantando Lulu Santos. A partir das 16h no Pelourinho, Largo Pedro Archanjo.