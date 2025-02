De graça! Salvador Norte Shopping realiza carnaval infantil

- Foto: Divulgação | Roberto Abreu

No Salvador Norte Shopping, o ritmo da maior festa popular do país vai estar presente nos bloquinhos que acontecem nos dias 16 e 22 fevereiro. No domingo, 16/02, às 15h, o Bloquinho da Hello Kitty com o Grupo Pé de Lata traz um musical com brincadeiras e histórias. Já no sábado, 22/02, às 18h, o Bloquinho será comandado pela cantora Amanda Santiago, a voz que já embalou muitas festas e carnavais e agora está à frente da banda Timbalady.

Os shows acontecem na Praça de Alimentação, piso L3.

SERVIÇOS

Bloquinho Salvador Norte Shopping com Hello Kitty e Grupo Pé de Lata

Local: Praça de Alimentação, piso L3 – Salvador Norte Shopping

Data: domingo, 16/02

Horário: a partir das 15h

Entrada: Gratuita

Bloquinho Salvador Norte Shopping com Amanda Santiago

Local: Praça de Alimentação, piso L3 – Salvador Norte Shopping

Data: sábado, 22/02

Horário: a partir das 18h

Entrada: Gratuita

Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos

Local: Estacionamento Externo, piso L1 – Salvador Norte Shopping

Data: Até 23/02

Horário: Sexta a domingo, das 16h às 21h30

Valor da entrada: R$40,00 (30 minutos). Promoção 02 ingressos por R$60,00 (30 minutos).

Ingressos: No local ou no App Salvador Norte

Volcano Of Adventure

Local: Praça Central, piso L1 – Salvador Norte Shopping

Data: Até 16/03

Horário: Segunda a domingo, das 9h às 22h

Valor da entrada: Promoção de segunda a quinta R$40,00 (30 minutos). De sexta a domingo, R$50 (30 minutos)

Ingressos: No local