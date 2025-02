De volta! Jam no Mam realiza primeiro show do ano neste sábado, 25

- Foto: Divulgação

A primeira JAM no MAM do ano acontece no dia 25 de janeiro ao som de música brasileira, com a Geleia Solar recebendo a banda baiana O Tacho para a abertura da noite. O quarteto começará a tocar às 18h, trazendo para o pôr do sol do Solar do Unhão uma musicalidade 100% nacional. Os ingressos custam entre R$ 5,00 e R$ 40,00, e estão à venda na plataforma Ingresso Live.

O Tacho tocará na JAM no MAM no exato dia em que comemora um ano de sua formação. Nesses últimos 12 meses, a banda vem reunindo um público grande e fiel nas apresentações que promove às quintas-feiras no bar Velho Espanha, nos Barris.

Para a performance na JAM no MAM, O Tacho está criando uma performance especial, a partir das apresentações que vem desenvolvendo nesse ano de atuação em Salvador.

Depois da primeira hora, a Geleia Solar, banda base da JAM, invadirá o palco para tocar junto com os artistas de O Tacho, iniciando a jam session que abre espaço também para a participação de outros músicos e músicas que queiram participar propondo novas dinâmicas e repertórios às performances da noite.

Serviço:

Data: 25/01, das 18h às 21h / Acesso ao local a partir das 17h

Local: Praça Maestro Letieres Leite, no MAM Bahia (Solar do Unhão - Av. Contorno s/n)

Ingressos: De R$ 5,00 a R$ 40,00, vendidos na plataforma Ingresso Live: https://linkme.bio/jamnomam

Classificação indicativa: Livre (crianças até 2 anos de idade não paga ingresso)