Dia do Orgulho Geek é celebrado com evento gratuito

O evento acontece neste final de semana - Foto: Foto: Divulgação

Celebrado mundialmente no dia 25 de maio, o Dia do Orgulho Geek terá uma programação especial e gratuita no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, neste final de semana.

A programação acontece no sábado, 24, e no domingo (25), das 13h às 21h. Os fãs do universo geek poderão participar de gincanas, bate-papos, apresentações musicais, games e performances temáticas.

Além de um concurso de cosplay, que pela primeira vez terá também a categoria Kids, elegendo as melhores fantasias inspiradas em personagens de filmes, desenhos animados e jogos.

Confira a programação:

Sábado (24), das 13h às 21h

Palco Principal

13h às 14h → Abertura do Evento

14h → Bate-papo MAMÃES GEEKS

14h45 → Bate-papo JÚRI COSPLAY

15h30 → Desfile KIDS COSPLAYS

16h30 → Performance ANGELINA MEELS

17h → Desfile COS CREATIVE

18h → Kahoot GEEK

18h30 → Gincana GEEK CN

19h10 → Banda BLU-E FÊNIX

20h → Resultado DESFILE

Arena Game / Fliperamas

13h às 21h → Free Play

Domingo (25), das 13h às 21h

Palco Principal

13h às 13h30 → Abertura do Evento

13h40 → A História geek com RICARDO CARVALHO

14h25 → Bate papo 10 ANOS CN

15h10 → Apresentação DUPLA

16h30 →Apresentação WADO & HANABI

17h → Concurso CN COSPLAY

18h20 → Kahoot GEEK

18h50 → GEEK NÃO MILIONÁRIO

19h20 → Banda ANACRÔNICOS

20h10 → Resultado CONCURSO & APRESENTAÇÃO

Arena Game / Fliperamas

13h às 21h → Free Play