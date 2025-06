DOUM apresenta show de estreia do EP

- Foto: Divulgação

O duo baiano DOUM, formado pelos músicos e produtores Raysson Lima e Diggo, realiza o primeiro show do EP homônimo no próximo dia 29 de maio (quarta-feira), às 21h, no espaço Colaboraê (Rio Vermelho). A apresentação marca o lançamento oficial ao vivo do projeto, que já está disponível nas plataformas de música.

Serviço:

Show de Lançamento do EP - DOUM

29 de maio (quarta-feira), às 21h, na Colaborar.

Ingressos: R$ 40 (antecipado) | R$ 50 (na hora)