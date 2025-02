'Ensaio do Pai': Tony Salles e convidados

- Foto: Divulgação

Tony Salles já tem data marcada para aquecer os fãs antes do Carnaval com seu primeiro grande ensaio de verão em carreira solo. O "Ensaio do Pai" será no domingo, 16 de fevereiro, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). Além de Tony, apresentações de Rennanzinho CBX e do grupo Revelação completam o evento.

Serviço:

Ensaio do Pai

Atrações: Tony Salles, Rennanzinho CBX e Grupo Revelação

Data: 16 de fevereiro de 2025

Ingressos: R$ 70 a R$ 3.000, disponíveis no site Ticket Master, na Loja Bora Tickets (2º piso do Shopping da Bahia) e nos Balcões Pida (Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Shopping Piedade e Shopping Paralela).